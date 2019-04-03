為職棒兄弟隊開球竟說錯 投韓市民：「黃袍加身」還失言

2019-04-03 22:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天受邀到澄清湖球場為職棒開球，卻誤將開場賽事當成開幕戰，引發網友、球迷議論；PTT鄉民「gn01131163」直言，「黃袍加身」還失言，「震驚」。

中信兄弟今晚以澄清湖球場為主場出戰統一獅，是中職本季首次以澄清湖作為比賽場地，按照往例、邀請地主高雄市長韓國瑜擔任開球貴賓，只是韓國瑜誤以為今天是開幕戰，致詞時說「非常感謝吳志揚會長，特別選上我們澄清湖作為開幕首戰。」

鄉民「gn01131163」說，看了一下韓總的開幕投球，穿黃衫還不錯，投球也還可以啦，不過致詞真的錯得有些離譜了，今天是澄清湖首戰，不是中職開幕，做為有在看中職的球迷（雖然我挺的是富邦），還是很感謝有球團安排比賽在澄清湖，但做為一位「投韓」的市民來說，還是有點可惜、韓對棒球不了解跟沒興趣。

網友留言，「真的要用力罵、這樣才會重視這一塊」、「我覺得他至少要把最基礎的功課做好」、「不到兩年就在拱他不正是秧苗助長」、「韓真的還有加強的空間，不然問題不少喔。再加油囉」。

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