「省錢一哥」黃偉哲市長大車換小車 年省35萬元

2019-04-03 20:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲個人節儉習慣帶進市府，未花一毛錢整修裝潢市長辦公室，他的市長公務座車也將自5月起從「大車變小車」，市府估計年省35萬元公帑。

市府秘書處表示，市長公務車原為3500cc的七人座車款，公務座車採1年1租，正好租約到期，黃偉哲市長指示座車小而節能就好，因此改為七人座2400cc車款，每月租金從原本的6萬8千元降低至3萬多元，估計年省35萬餘元。

此外，他入住新營市長官邸，這棟老建物僅花45萬元整修，主要是針對房屋漏水及結構安全進行修繕，沒有其他新裝潢，而且修繕過程中，還發現屋頂樑柱朽壞嚴重，若沒有整修，居住安全堪憂。

黃偉哲表示，房屋稅全面調降，預估1年將減少23億元稅收，撙節支出、開源節流是必要的，市政推動該花的經費還是要編列支用，至於市長個人開支，自己以身作則，能省則省，金額雖有限，但也藉此宣示推動市政決心。

市府官員私下透露，市長競選期間，黃偉哲遭受外界指「A便當」、「Ａ咖啡」等人身抹黑攻擊風波，但其實週遭好友都知悉他節儉性格使然，他個人也不以為意，對比相鄰的高雄市「韓式作風」，花大錢修官邸卻未入住，又花錢整修市長辦公室，黃偉哲樸實親民多了！

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