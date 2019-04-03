吳韓會生變！韓國瑜要求18日返台後再說

2019-04-03 16:48

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義今早才表示，將在4月5日下午在台北與高雄市長韓國瑜見面，不料到下午就慘遭打臉，國民黨下午表示，韓國瑜今下午1點半親自打電話給國民黨副主席兼秘書長曾永權，希望將會面時間順延到4月18日韓訪美回國後，再另行安排。

吳敦義今在桃園市大溪慈湖謁陵後受訪表示，將於4月5日下午在台北和韓國瑜見面談2020總統大選情事，但不到數小時峰迴路轉，國民黨發言人歐陽龍今下午表示，昨下午原本已約好韓國瑜在4月5日會面，但韓本人在今下午1點半特別打電話給國民黨副主席兼秘書長曾永權，強調因為他正籌備準備10日到18日要訪美，這幾天行程滿檔，希望改在返國後再約時間碰面。

歐陽龍也說，吳敦義與前新北市長朱立倫將在4月7日上午8點30分會面﹔與前立法院長王金平在4月8日上午10點會面﹔與前台北縣長周錫緯在4月9日上午10點會面，地點是在中央黨部3樓主席會客室，陪同人是曾永權及另位副主席郝龍斌，會中不開放，會後再進行說明。

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