浩鼎案8項違失僅2項成立 翁啟惠獲判最輕處分申誡

2019-04-03 11:43

〔記者吳政峰／台北報導〕前中研院院長翁啟惠被控在浩鼎案涉貪，刑事去年獲判無罪確定，但行政責任經監察院調查後認為有8項違失，發動彈劾並送公務員懲戒委員會處理，公懲會審理後認為僅兩項違失成立，3日判記申誡，全案確定。

公懲會指出，翁啟惠為中研院院長，應依《公職人員財產申報法》申報己身與關係人的財產，但在2012年進行財產申報時，卻未據實申報浩鼎股票，顯有違失。

其次，翁啟惠以浩鼎公司股東鄭秀珍及女兒翁郁琇名義，持有3529張浩鼎股票，為該公司之大股東，但在2014年中研院與浩鼎公司簽訂「大規模酵素合成寡醣」案的專屬授權契約時，身為授權案創作人的翁啟惠，卻未依法揭露可能發生利益衝突的情事，違反《中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則》，亦屬有重大違失。

至於監察院認定的其他六項違失，包括同意收受張念慈提供150萬股浩鼎公司技術股、低價認購3000張浩鼎股票、委託浩鼎董事長張念慈買股票、與潤雅公司簽訂不當材料移轉契約、讓潤雅不當取得中研院的醣分子研究成果、解盲新藥時發表評論影響股價等，公懲會綜合評擬後判定均不成立。

綜上，公懲會認為翁啟惠僅兩項違失，判決最輕處分「申誡」。

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