陳明通對措辭不當致歉 韓國瑜：希望一切過去

2019-04-02 11:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕陸委會主委陳明通今天為豬狗禽獸說的措辭不當公開致歉，高雄市長韓國瑜今指出，這4個字太重了，而陳明通已道歉，他希望一切就過去。

韓國瑜說，畢竟陳明通是中央部長，不曉得其他民眾怎麼想，但他覺得經濟上較困苦的民眾，還是會有一股氣。希望大家從更寬廣的角度來看，對於有人要求陳明通下台，韓國瑜回應尊重。

韓國瑜強調，事實上，這幾年來台灣多數人過得真的很辛苦，且M型社會也越來越嚴重，很多意見表達都可以證明他講的，所以他很希望台灣的經濟趕快好起來，在這個過程，他的理念一而再、再而三來表述，只希望高雄市的未來可以大開大闔，大破大立，大步往前走。

他指出，所有人都是好朋友，都是要來往的、都要爭取經濟發展跟情感交流，這一點如果沒有認知清楚，卻一定要逼他戴一個小紅帽，自然而然這些解釋會比較偏狹，高市團隊真的想為高雄衝出一條路。

陸委會主委陳明通昨接受廣播專訪時指出，人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？，被解讀是暗諷日前到中國爭訂單的高雄市長韓國瑜，陳明通今天舉行記者會道歉，表示措辭不是很恰當，引起一些人感覺不舒服，要跟大家說抱歉，他也澄清沒有針對韓國瑜，也沒有對任何拚經濟的國人同胞有不敬意思。

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