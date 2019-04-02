韓國瑜表態不選2020 謝龍介：也許他會重新考慮

2019-04-02 10:55

〔記者黃捷／台北報導〕台南市議員、國民黨台南市黨部主委謝龍介今至台北地檢署控告陳水扁、賴清德違反選罷法，有記者問他對於吳敦義將啟動非正式溝通的看法，謝表示，韓市長說不考慮2020，因為跟高雄市民有約，但若人民寄託在他身上，到了「先生不出奈天下何」的時候，也許韓就會重新考慮。

謝龍介表示，國家百姓民生凋蔽，大家苦不堪言、民不聊生，人民對現在經濟的看法是失望透頂，國民黨如果推出一個不能贏的人，會讓支持者失望，吳敦義主席很清楚，國民黨要找出最強的人來面對2020。

謝龍介說，民進黨、蔡英文不是吃素的，他們真的很厲害，從這次補選過程可以看到，他們甚麼招數都可以用，連保外就醫的阿扁都找來當超級助選員，就可以知道2020國民黨面臨什麼樣的困境。

對於國民黨啟動非正式溝通，謝龍介表示，韓國瑜有講要把高雄市政做好，不考慮2020，因為他跟高雄市民有約，事實上也不能跑，但他不考慮不代表國民黨不會考慮、支持者不考慮，若事關整個國家前途，人民寄託在他身上，也許他就會重新考慮，「這個溝通當然有用」。

謝龍介說，表態參選的朱立倫、王金平都講過，如果要徵召大家都會尊重，現在這個節骨眼就是要開大門走大路，大家敞開來談，如果黨高層不能開誠布公地談，明年大選是不樂觀的，希望大家不是為了個人名位來談，而是為如何讓中華民國再度崛起，一個政府如果不能讓人民幸福快樂，就沒有存在的價值。

謝龍介說，目前初選機制還沒有訂出來，每個人都能夠有自己的表態，都應該要尊重，待機制確定後，也許大家就會共體時艱。

另對於陳明通罵韓國瑜「只顧肚子像禽獸」，謝龍介痛批陳明通失言，認為陳應該要道歉，這種刻意挑撥的言論是在鄙視中南部、鄙視支持韓國瑜的人，指他們為了三餐粗飽是豬狗禽獸，「這句話你一定要收回去」。

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