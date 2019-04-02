為「禽獸說」出面道歉 陳明通：沒有針對韓國瑜

2019-04-02 11:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通昨在媒體訪問中提及，「如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」引來高雄市長韓國瑜怒嗆，立法院國民黨團今天也要求陳明通下台，為此，陳明通今天出面道歉。

陳明通解釋，昨天談話最主要是強調，「拚經濟時也要捍衛主權」，尤其看到共機前天穿越海峽中線，這是從未有過的軍事壓力。兩岸局勢在今年1月2日中共總書記習近平提出「一國兩制台灣方案」下，不放棄武力對台，兩手策略下，讓他很憂心，因此有必要向國人說明。

陳明通說，昨天主持人問他，回來接陸委會主委有什麼想法，他談到拚經濟過程，也要捍衛主權，訪問過程中出現措辭不恰當，引起一些人感覺不舒服，「我要說抱歉，我無意對所有拚經濟的國人同胞有任何不敬的意思，拚經濟也是政府職權」，他也強調「護主權」、「拚經濟」兩者是連動關係。

陳明通強調，他昨天的談話並沒有針對韓國瑜，對於韓國瑜拚經濟，不管韓出訪前後，他都給予肯定。被問到立法院國民黨團要求他為「禽獸說」下台負責，陳明通僅以「謝謝」回應。

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