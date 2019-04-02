陳明通「豬狗禽獸說」 藍委轟他下台 要求蔡總統道歉

2019-04-02 09:56

〔記者林良昇／台北報導〕陸委會主委陳明通昨在上廣播節目專訪時提及，如果人類只顧物質生活，每日吃得飽，那與豬狗禽獸有什麼差別，強調「人類有精神生活所以會選擇去信仰佛祖，而自由民主也是我們的精神生活與信仰」，國民黨認為陳明通在嘲諷高雄市長韓國瑜及人民，10名藍委召開記者會連番砲轟，並要求蔡總統道歉、陳明通下台。

立法院國民黨團總召江啟臣質疑，陳明通的說法是民進黨對人民的態度嗎？不為人民找生路，還要斷人民生路，各縣市政府自己去找生路，這樣是豬狗禽獸嗎？陳明通的言論蔡總統認同嗎？蔡總統應該出來說明，並為陳明通的言論道歉，陳明通也必須下台負責。

立院國民黨團書記長吳志揚則說，拼經濟沒有錯，民進黨的政治人物，包含蔡總統、前行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、桃園市長鄭文燦過去都提過溫飽的重要性，陳明通昨天的說法等於是也在罵民進黨自己，認為有求溫飽想法的人都是禽獸。

國民黨立委李彥秀表示，陳明通昨日的說法顯示民進黨執政的傲慢，陳明通自喻是「中國通」，卻不斷拿出政策去卡國人，陳的傲慢正是「韓流」推手，因為拼經濟就是人民想要的，明年的大選就是「顧肚子」和「顧佛祖」的戰爭。

國民黨立委呂玉玲則諷刺，民進黨現在也有「四不一沒有」，包含不食人間煙火、不思進取、不務正業、不顧老百姓死活、沒有任何作為，陳明通身為政務官應以老百姓為父母，蔡總統認命的政務官是如此品德，應該立即下台。

國民黨立委童惠珍認為，韓國瑜是在去年當選的民選市長，選前也已經說承認九二共識，要拼經濟，現在只是做他的承諾，哪裡有錯？現在韓國瑜3個月打敗民進黨3年，民進黨以全黨之力打壓，未來即使韓國瑜不選總統，輔選能量也會非常驚人。

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