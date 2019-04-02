跑去中國「感恩師父」、只求溫飽／ 陳明通引喻禽獸 韓怒飆「書讀到狗肚裡」

2019-04-02

〔記者呂伊萱、王榮祥／綜合報導〕中國對台祭出多項惠台措施，陸委會主委陳明通昨在媒體訪問中提及，有些人享受一些中國「惠台措施」後立場就變了，變成為了「顧腹肚」放棄精神生活，還跑去中國「感恩師父（中共）、讚歎師父」，更批「如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」盼提醒國人勿因小惠對中共抱持不實期待。

對於陳明通上述「豬狗禽獸」說，韓昨天回嗆陳「書讀到狗的肚子裡嗎？」「知識拿來維護官位、昧著良心講話。」韓表示，一個政治人物、政黨得到人民選票，手上得到權力，不一心一意為人民打拚卻吃香喝辣，能撈就撈、能貪就貪，這才像禽獸。

陸委會︰

非針對韓 勿過度解讀

陸委會稍晚澄清，陳主委此番談話並非針對韓國瑜，而是就物質生活與精神生活兩種生活價值所進行的論述，希望勿過度解讀。

陳明通昨早接受廣播節目專訪，主持人提及目前台灣社會內部有近半的媒體聲量，抱持「中國好、一國兩制也不錯」等主張，以此詢問陳的看法。陳回應，台灣是自由民主的基地，但社會上有些人享受了中國的「惠台措施」，意志就不堅定、立場改變。

陳明通以「拜佛祖」和「顧腹肚」為對比說，這就像變成「拜佛祖是為了保佑賺大錢」，但「拜佛祖」是精神信仰與精神生活，如果人類只顧物質生活、每日吃飽與否，「與豬狗禽獸有什麼差別？」

陳明通說，有些人卻為了「顧腹肚」放棄自己，跑去（中國）「感恩師父（中共）、讚歎師父」，就像中國是神、是佛祖，「只因為可以給一碗飯吃」。

陳明通表示，台灣百姓不可能挑起戰爭，但現狀是中國不放棄對台動武，這就顯示「你的就是我的，我的還是我的」的霸道，呼籲老百姓覺醒和理解，「不要為了物質忘記精神信仰」。

陳明通昨也直言，香港主權移交後，「一國」上揚、「兩制」打折扣，中聯辦做為太上皇、插手香港政治，而韓一腳踩進中聯辦，就是中共的周密設計。陳奉勸韓國瑜和眾多韓粉，「踏進中聯辦這件事是扣分」、「如果你真的愛韓就不要害他！」

韓回應，訪中聯辦是尊重對方安排，純交朋友、沒談政治，聊天內容都是話家常、情感交流。

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