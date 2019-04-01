「只求溫飽與豬狗何異」惹議 陸委會澄清：非針對韓國瑜

2019-04-01 21:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕陸委會主委陳明通今天在訪談中對比「拜佛祖」和「顧腹肚」，並說「做人若只求溫飽和豬狗禽獸何異」，遭外界解讀為諷刺高雄市長韓國瑜。陸委會晚間發出新聞稿澄清，此番談話並非針對韓國瑜，而是就物質生活與精神生活兩種生活價值所進行的論述，盼提醒國人勿因經濟小惠而對中共抱有不實期待與幻想。

陳明通今天上午接受寶島聯播網「新聞放輕鬆」節目專訪時，提醒國人在面對中共「惠台」措施攻勢，應堅定自由民主核心價值，避免落入中共統戰陷阱。

陳明通在訪談中回應主持人詢問兩岸條例修正草案的歷史使命，及台灣民主自由體制與中共獨裁體制的競爭時，以「拜佛祖」和「顧腹肚」為對比說明。陳明通說，「拜佛祖」是精神信仰與生活，如果人類只顧物質生活，每日吃得飽，「與豬狗禽獸有什麼差別？」而信仰佛祖是精神生活，自由民主也是。

陸委會說，陳明通用意是提醒國人不只要拼經濟、「顧腹肚」，更要捍衛台灣的民主自由，並無如部分媒體所稱「諷刺」高雄市長韓國瑜日前訪問港澳陸行程。

陸委會指出，根據聯合國今年3月公布的「全球幸福指數報告」，台灣排名第25名，相較中國大陸第93名，位居東亞第一幸福，精神生活與信仰價值的珍貴與重要性，不言可喻。

陸委會強調，專制集權體制的中共持續不斷以各種方式侵擾我方、干預我國際空間，並且不放棄武力犯台，身處自由民主的社會與東亞第一幸福國家的國人，更應一致面對與認清當前台海情勢嚴峻，抱持高度憂患意識；千萬不可因為中共對部分國人施以經濟一時的小恩小惠，而忘卻主權永久的大是大非，並對中共抱有不實的期待與幻想。

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