挺柯P選2020？宣明智：對的人有好的政見都應該支持

2019-04-01 12:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午到幸安國小參加反毒宣傳活動，包括聯電榮譽副董事長宣明智等人也在現場，由於柯文哲曾在今年過年期間拜會過宣明智，如今兩人同台，外界關注是否代表宣明智力挺柯文哲選2020。

不過，柯文哲和宣明智今對此都不願多談，柯並以「今天是來做反毒宣傳的」避免正面回應。

宣明智表示，柯市長是在今年除夕當天拜會，當天除了聊幹細胞、食安、毒安的事情外，也針對防毒、反毒的工具做了些探討，怎麼樣有效地把毒品趕出校園，也是今天最重要的事情。

至於是否會支持柯文哲選2020？宣明智直言，對的人有好的政見，大家都應該支持，不過柯文哲選不選自己都不知道，但也期待他在任內，在市政上面有很好的表現。

柯文哲也說，其實找自己的是宣明智的兒子，15億元資金燒下去，到底下一步要做到哪裡；宣明智則在一旁搭話表示「做對的事情總會成功的」。

儘管宣明智未明言力挺柯文哲，但主持人在介紹每個與會人，提到柯文哲時卻稱「就是因為拒絕毒品，所以治病救人到醫師，高票連任的台北市長，甚至有可能成為總統」，最後又半開玩笑的說，這都是宣董說的。

現場發生小插曲，柯文哲離場前竟有大批小學生搶簽名，讓柯邊走邊笑說，自己支持度最高的是小學六年級，可惜都沒有投票權。

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