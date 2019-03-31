韓國瑜表白不想選 網友：只是個過客罷了

2019-03-31 09:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨夜襲臉書對於是否參選總統「表白」，引起各方關切，鄉民janway222略帶失望發文直言他沒肩膀，只是個過客罷了。

鄉民指出，他曾說過想留給台灣下一代的年輕人好的生活，也說過國之將亡必有妖孽

，現在你只想救高雄人，那其它人都死人了？

鄉民認為，誰都知道此刻只要韓出來選2020就結束了，非要學馬在意人家怎麼說怎麼看，重點是選上後你怎麼帶領台灣走出困境吧？個人聲望能幹嗎？下了台你屁都不是，在那邊揪結對不起高雄，還一堆人說是聰明選擇。

janway222認為，他不選、就代表他只想做完一屆高雄市長就退休了，也只是個過客罷了。

網友紛紛留言，「對高雄的承諾」、「揪結在小事的人終究成不了大業」、「要人做不到一年跑掉，你是把高雄人當白癡嗎」、「選不選總統都會被罵，不意外」、「待韓出來承擔，結果也是個孬種」、「不出來才是對的 來一年就跑擺明是讓民進黨攻擊的靶子」。

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