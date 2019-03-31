韓︰這4年履行對高雄的承諾

2019-03-31

稱韓流現象如鏡花水月、夢幻泡影

〔記者陳昀、洪臣宏、王榮祥／綜合報導〕國民黨主席吳敦義喊出「特邀」、「徵召」高雄市長韓國瑜參加總統初選後，表態參選的前新北市長朱立倫和前立法院長王金平都強力反彈，吳敦義昨天公開表示，會儘量在總統初選辦法公告前，安排與朱、王、韓三人見面，已經跟韓國瑜約、還未敲定，「因為他希望多一點時間談」。

吳敦義希望徵召韓國瑜，不過，韓國瑜昨天參加「讓愛閃耀星光演唱會」時，改編翁立友的招牌歌曲「堅持」，自唱「我堅持～不考慮2020」，然後哈哈大笑離去。

韓國瑜晚間也在LINE群組發言指出，這四年的時間，他會讓大家看見自己履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變。

韓更在臉書貼文說，如果沒在政治人生中摔過跤，或許他會迷戀眼前這些包裹著蜜糖的毒藥—名利、掌聲、網路聲量、韓流現象；但這一切對於沉寂了十七年的他來說，卻是如鏡花水月、如夢幻泡影。在外界極力拱韓參選總統之際，韓是否藉此表露心跡，費人猜疑。

勸選總統？吳將於四月十日前會韓

吳敦義昨表示，將親自到高雄拜訪韓國瑜，目前還在約、時間尚未敲定，也正在安排公告總統初選辦法前和朱立倫、王金平會面，屆時將邀請二名副主席曾永權、郝龍斌一同參與。

對於吳敦義的約訪，韓國瑜回應表示，他還沒接到任何通知。韓也說，不敢當，理論上應該是他去台北看吳，不然不禮貌，假設吳敦義願意來高雄看看老朋友，順便來看他，一定會熱情招待。

黨務人士指出，四月十日中常會將通過總統提名作業要點和時程、並於四月十七日公告，因此四月十日前，提名小組會分別找韓國瑜、朱立倫、王金平等有意參選者面談。

被問及王金平要黨中央證明「被徵召者一定當選」時，吳敦義忍不住笑了一下反問說，「這有什麼可以證明的地方？」就是民調、整個環境等考量。

吳敦義意圖「特邀」韓國瑜選總統態度明顯，不過，韓國瑜昨天赴正修科大參加「讓愛閃耀星光演唱會」，原本安排與歌手翁立友合唱其招牌歌曲「堅持」，但韓趕著參加內門宋江陣開幕意欲匆匆離去，媒體拱他唱歌，韓國瑜突然自編自唱唱起「我堅持～不考慮2020～」然後哈哈大笑離去。

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