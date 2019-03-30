拚初選不忘看棒球！賴清德罕見熱舞替統一獅加油

2019-03-30 19:05

〔記者王捷／台南報導〕前行政院長賴清德今天回娘家，臨時增加行程要到台南市立棒球場看統一獅的比賽，原本只預計看一局球賽，後來因比賽熱烈，多看了一局，在空檔中罕見站起來跟著統一獅「Uni-girls」一起熱舞替球隊加油，讓坐在旁邊的球迷買一張票有雙倍享受，並拿著球給賴清德簽名。會後記者問到如果賴清德是投手會投出什麼球給總統蔡英文打？賴清德笑說這個比喻不好回答。

賴清德宣布參加民進黨總統初選後，公開場合不離政治話題，不過今天賴清德公開棒球場行程後，事先特別交代「今晚只談棒球」，賴清德抵達棒球場後，有球迷發現賴清德來看球很興奮，尤其與賴清德坐在同一排的觀眾，還說「運氣真好離賴神好近」。

在兩局球賽中，賴清德看得很入迷，與市議員林宜瑾、目前擔任總統競選發言人的前衛生局長林聖哲拿起加油棒，隨著統一獅「Uni-girls」一起屈膝熱舞，難得一見，球迷還說第一次看到賴清德跳舞很新奇。還有球迷帶著小孩，在賽局空檔拿著剛買的棒球給賴清德簽名、合照。

賴清德在會後說，他很喜歡棒球，在台南期間他曾自許是棒球市長，不管在台北或是在台南都會找空檔看球，在職棒元年時他就曾買票看棒球，今天是職棒30年，所以他特別買票來看。有媒體提問，如果賴清德是投手，蔡英文總統是打擊手，會投什麼球給蔡總統打？賴清德則笑說，這個比喻太難回答。

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