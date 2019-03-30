巧妙不同台？台僑餐會蔡現身賴書面祝賀

2019-03-30 15:55

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣人公共事務會今舉辦募款餐會，總統蔡英文親自到場致詞祝賀。表態參加黨內總統初選的前行政院長賴清德則是由以書面賀詞現身，由FAPA會長郭正光代為宣讀。賴清德在賀詞中表示，雖然無法親自出席，但期望未來有機會與FAPA一起在美國或台灣會面，為台灣打拼路上一同作伴。

FAPA今在台北舉辦募款餐會，包含總統蔡英文、外交部長吳釗燮、FAPA會長郭正光與多位本土社團代表都出席與會。蔡英文在餐會一開始即致詞，她並向在場海內外台灣鄉親喊話，強調民進黨團結才會贏、不團結就會輸；蔡英文並強調，她可以受傷，但台灣的主權不能受傷。

賴清德的書面賀詞則由會長郭正光宣讀，賴並在賀詞中感謝FAPA長年在海外爭取對台灣的主權認同，是台美關係背後的重要推手。

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