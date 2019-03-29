新北市新門牌引爭議 時代力量發起連署「拒絕不專業門牌」

2019-03-29 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕新北市政府日前開始全面更換新式門牌，新門牌樣式卻引發色弱、色盲人士辨識不易的爭議。時代力量新北黨部發起連署，「拒絕不專業門牌」呼籲新北市政府立即停止換掛作業。

新北市針對民眾反彈聲浪以兩點回應，顏色方面，是考量門牌釘掛在戶外，長時間曝曬，與設計者討論後決定微調顏色，且自去年11月就已進入製作階段，若中途更改會造成公帑浪費。

時代力量新北黨部怒問，「這些說法有道理嗎？」表示若真的要省錢，門牌設計上就應該盡量用「單色」，否則每多一個顏色，印刷輸出就會多一筆費用。

黨部指出，新門牌的配色經專家運用知名配色網站「Contrast-A」進行檢測後發現，單號門牌（紫色配白色）會導致綠色色盲和藍色色盲的朋友看不清楚，雙號門牌（橘色配白色）更是全部數據皆不及格，連一般視力的民眾都有辨識困難。

如此，可能造成色弱的駕駛人找門牌時將花費更多精力，提高交通意外的機率，或遭遇危難需要緊急救援時，消防車及救護車可能因為門牌不易辨識延後到場，阻礙救援。

該黨部呼籲新北市政府，如果更換門牌可能危害市民安全，市府實在不該再以「錢都花了」為由固執己見，為換而換，將錯就錯！並發起「拒絕不專業門牌！新北市政府請立即停止換掛作業」連署，要「市府全面重新檢討，要換門牌，就請先把最起碼的辨識功能做好！」

新北民政局日前表示，新北市門牌近23年沒有換發，為統一新北市升格後的門牌樣式，提升用路人的辨識度，透過競圖徵選，經網路投票及專業評審選出現在的作品，新式門牌顏色明亮，單、雙號碼不同顏色，單號為紫色、雙號為橘色，同時融入29區的地方特色，加強在地認同感，如板橋區林家花園、淡水區夕陽跟舢舨船、土城區桐花、雙溪區荷花等。

時代力量新北黨部臉書全文

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