談與蔡英文初選 賴清德：千萬別用宮廷劇角度看我們

2019-03-29 17:34

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〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德與總統蔡英文進行黨內總統初選，賴清德今天出席自己的新書發表會時表示，花媽（總統府秘書長陳菊）和立法院民進黨團總召柯建銘並沒有勸退他，「民進黨是民主政黨，初選本來就是很正常的事情，他們也認同我的看法。」賴清德也開玩笑向現場媒體喊話，「我要跟媒體報告，這場初選是民主的必要程序，千萬不要用宮廷劇角度來看我們。」說完現場笑聲不斷。

賴清德「用行動帶來希望」新書發表會，今天在台北市信義誠品舉辦，蔡英文總統送上比人還高的鮮花祝賀，十分吸睛。

對於媒體詢問陳菊是否有來勸退？是否有意願與蔡英文搭配競選？賴清德表示，花媽跟柯總召沒有來勸退，民進黨是民主政黨，初選本來就是很正常的事情，「他也認同我的看法，民進黨需要一場公平的君子之爭，在我跟他說明意見後，他們也可以接受」，只是希望後續大家要有一場君子之爭。

賴清德說，他希望能進行一場君子之爭，他也相信蔡英文總統做的到，希望民進黨黨公職也可以看出，民進黨目前處境困難，需要這場初選。「當然我要跟媒體報告，這場初選是民主的必要程序，千萬不要用宮廷劇角度來看我們，哈哈。」

賴清德強調，他之所以參選，是因為在輔選郭國文期間感受到基層焦慮，很多人擔心習近平的「習五點」和國民黨人競相提出和平協議，會對台灣主權帶來衝擊，所以很多人督促他出來參選。

賴清德數度指出，自己出來不是否定蔡總統和大家共同的努力，而是希望可以接棒、承擔責任。

被問到4月12日協調截止前，是否會接受任何條件協調？賴清德說，既然出來參加初選，就是希望可以進行一場君子之爭，完成初選程序，爭取國人支持，讓他有機會承擔國家重責大任。

由於賴清德在新書中指出，在接任行院院長前曾經詢問蔡英文，有關特赦陳水扁的立場，媒體追問賴清德認為蔡總統在特赦前總統陳水扁議題上，目前處理得怎樣？對此，賴清德說，他在當市長時，議會也曾經通過決議案特赦阿扁，他勢必要請示總統，但是總統的職權後續怎麼處理，他沒有過問，只是在書中交代整個過程而已，沒有其他用意。

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