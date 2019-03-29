讚揚學運表現 學者：林飛帆和那位「市府學姊」不同檔次

2019-03-29 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運領袖林飛帆和台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩，日前因為「統獨是不是假議題爭議」各自發表看法，引起外界熱議。台師大政治研究所教授范世平今（29）日和林飛帆見面後，大讚林飛帆「未來肯定扮演政壇重要角色」，更表示，「至於與那位『市府學姊』相較，兩個人不是同個檔次」。

范世平今日在臉書PO文，他稱讚林飛帆本人看起來很年輕，像大學生，接著他表示自己上週在課堂上放了NHK對於「太陽花學運」的專輯，節目中充分描述林飛帆在這場運動中如何領導這麼多的學生，如何與不同的人溝通，如何承擔運動可能失敗的壓力。

范世平表示，這場學運其實是林飛帆和馬英九的角力賽，彼此都在看誰撐得下去；他覺得，林飛帆能成功領導這場學運，並且在達到目的後安全退場，非常不簡單，而且他頭腦清晰冷靜，辯才無礙。

范世平表示，林飛帆剛完成LSE的碩士學位，即將回英國攻讀博士，「再過幾年他一定在台灣的政壇扮演重要角色」；范世平也說，「至於與那位『市府學姊』相較，兩個人不是同個檔次」。

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