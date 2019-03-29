《兒少法》三讀 托嬰中心強制裝監視器

2019-03-29 15:56

〔記者彭琬馨／台北報導〕社會虐兒事件頻傳，立法院院會今三讀通過「兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正案」。其中三讀條文明訂，若對兒少有遺棄、身心虐待或強迫性交等行為，可處新台幣6萬以上、60萬元以下罰鍰，並公布施暴者姓名或名稱。

肉圓哥毆打兒子的社會案件、幼兒園集體爆發虐童等事件層出不窮，兒少法修法經立院朝野黨團多次協商後，今下午終於在院會三讀通過。

三讀通過的第13條條文明訂，「中央衛生主管機關應進行6歲以下兒童死亡原因回溯分析，並定期公布分析結果」，條文也規範主管機關應每4年對兒童及少年身心發展、社會參與、生活及需求現況進行調查、統計及分析，並公布結果。藉以找出可矯正的死因，經行政措施改善，避免類似事件再度發生。

有鑑於近年國內托育機構屢傳虐嬰或體罰事件，雖目前已有相關法規規範托嬰中心設置條件，此次修正通過的條文也特別增訂，托嬰中心應裝設監視錄影設備，相關管理辦法則由中央主管機關定之。

另外，為避免狼師、惡保母等不適任人員進入托嬰體系，三讀通過的第81條條文也明訂，曾犯性侵害防治相關法律的人，不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。

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