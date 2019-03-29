陳建仁臉書宣布讓位 綠委：「蔡賴配」贏面大

2019-03-29 16:54

〔記者陳昀／台北報導〕副總統陳建仁稍早透過臉書發表公開信宣布表示，自己階段性任務希望明年告一段落，這是能為蔡英文總統、為台灣作出的最好決定，也讓「蔡賴配」氛圍漸濃；對此，幾位支持蔡總統連任的民進黨立委表示「蔡賴配」贏面大，陳副總統顧全大局令人感動，但曾公開挺前行政院長賴清德參選的立委郭國文坦言，以賴的性格，恐怕不會答應。

立委陳明文感歎說，非常敬佩陳副總統在關鍵時刻，為了台灣、為了民進黨做出這樣的選擇，陳完全就是為了促成最有贏面的組合「蔡賴配」，陳建仁主動提出、不讓其他人為難的心意，更是讓人感動。

立委羅致政也直言，支持蔡賴配，陳副總統就是為了讓蔡總統有更多發揮、佈局的空間，降低蔡英文的壓力，基層普遍都認為蔡賴合作會是最強組合，感謝、疼惜陳副總統，也支持蔡賴配。

立委蔡適應說，陳副總統確實可能是為了讓蔡總統後續佈局有更多空間，但最後結果仍取決於總統候選人自己的想法，最後仍有可能「英仁配」，決定權不在我們。

王定宇也說，民進黨內的人必須感受到大仁哥的用心，他沒有算計，只擔憂局勢發展，因此主動退後一部，盼促成民進黨的和諧、團結與2020勝選，若全黨上下能體會，民進黨的困局就有解。

郭國文則說，陳副總統宣布後，外界「蔡賴配」氛圍變濃，壓力就跑到賴清德上，但賴清德使命感很強，應該不會接受，基層挺賴的人也不會贊成，最後要不要「蔡賴配」還是要看當事人意願。

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