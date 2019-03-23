出席海內外國是會議 陳建仁籲挺蔡連任

2019-03-23 10:57

〔記者彭琬馨／台北報導〕副總統陳建仁今出席「第九屆海內外台灣國是會議」致詞時表示，過去有不少人對總統蔡英文的維持現狀政策有所誤解，認為維持現狀是消極沒有作為，但他相信，經過三年多以來的觀察，大家一定可以了解蔡總統對維持台灣主權獨立現狀的用心；陳建仁並向海內外台灣鄉親喊話，呼籲各位支持總統蔡英文穩健踏實的改革路線。

「第九屆海內外台灣國是會議」今在台北召開，由副總統陳建仁擔任開幕致詞貴賓，僑委會委員長吳新興、民進黨前主席姚嘉文、台灣國家聯盟總召吳樹民、前行政院長游錫堃等人也都出席，來自海內外的台灣鄉親，針對台灣面臨的國際局勢一一討論。

陳建仁在開幕致詞時首先說，今年主題是「世界局勢防中阻中」，此符合國際社會對中國不斷擴張感到憂心的趨勢；陳建仁說，蔡總統上任三年以來，面對國際局勢不斷轉變、中國對台不斷地圍阻與壓迫，除了在國內推動各項改革、強化台灣體質外，在國際上也推動新南向政策，加強和印太國家的交流與合作，依照政府既有的外交政策方針，加強對美國日本歐盟國家的合作關係，不論是國內改革或是國際外交上的打拚，目前都已看到初步成果。

陳建仁說，台灣這個國家在總統蔡英文的領導下，已經走在正確的道路上，他並當場詢問在場觀眾，是否願意支持蔡英文穩健踏實的改革路線？現場觀眾則輕聲回應：「好」。

陳建仁說，蔡英文提出「四個必須」、「三道防護網」回應「習五點」，並重申台灣絕對不接受九二共識、拒絕一國兩制的立場；陳建仁強調，過去有不少人誤解蔡總統維持現狀是消極無作為主張，但經過這三年，相信大家一定能了解蔡總統對台灣主權、維持台海和平的堅持，「因此我要再次請大家支持蔡總統」。

出席會議的僑委會委員長吳新興則說，無論海內外鄉親有什麼不同的看法，明年大選一定要團結，只有選贏才能實現民進黨保護台灣、獨立建國的目標，呼籲大家繼續堅定支持蔡總統、支持民進黨提出的總統候選人。

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