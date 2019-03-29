國人赴中任社區主任助理 內政部首波開罰2人

2019-03-29 14:35

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對國人李佩珍、符坤龍赴中國擔任社區主任助理，內政部今表示，此行為違反「兩岸人民關係條例」第33條第2項，因此將依該法第90條第3款規定，向2人各裁處10萬元罰鍰。

內政部指出，根據「兩岸人民關係條例」第33條第2項，國人不得擔任經陸委會公告禁止之中國大陸黨政軍機關、團體之職務，而根據陸委會認定，社區居民委員會是中國各級人民政府所屬基層組織，社區主任助理類似我國村里幹事，確屬公告禁止之職務。

內政部表示，李佩珍自2014年起擔任中國廈門市海滄區海滄街道青礁村院前社區主任助理，符坤龍則自2017年起擔任廈門市海滄區未來海岸社區主任助理，兩人曾多次就從事社區主任助理工作一事接受媒體採訪，違法事證明確，因此依法處10萬元罰鍰。

內政部政務次長陳宗彥表示，台灣是民主法治的國家，國人從事兩岸各項交流活動，都應遵守「兩岸條例」及相關法令規範，目前內政部正就其他類似個案進行行政調查作業，呼籲在中國擔任社區主任助理的國人主動離任。

陳宗彥也強調，中國人士應在合法前提下與台灣交流，不要讓台灣國人誤陷法網，而國人對中方人士的要求也應提高警覺，以免觸法，甚至影響國家安全與全民利益。

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