兩岸政治協議門檻 比照修憲

2019-03-29

〔記者李欣芳／台北報導〕為建立台灣民主防衛機制，確保國安，行政院長蘇貞昌昨主持院會拍板修正兩岸人民關係條例，明定兩岸間簽署政治協議要經國會「雙審議」和人民公投，高門檻程序比照修憲，且主權國家地位與自由民主憲政秩序不得作為協議項目。

建立民主防衛機制 修正兩岸條例

陸委會主委陳明通表示，中國國家主席習近平提出「習五條」之後，推動統一台灣的進程已沒有回頭路，加上國內也有政黨人物說要協商，客觀情勢變遷讓這項修法有迫切性。

至於兩岸之間的服貿、租稅或是航約等協議，是否屬於政治協議？陳明通表示，要看協議中有沒有政治意涵，若是純商業協定當然不算政治協議，但如果協議裡寫著「在一個中國架構之下」，當然算政治協議。

陸委會原規劃兩岸間簽署政治協議有「雙公投」的設計，即在協議談判前行政院可舉行「諮詢性公投」，協議進行後並提交全國性公投，但考量「諮詢性公投」問題複雜，為單純化起見，最後予以刪除。

須國會「雙審議」與人民公投

政院版草案明定，兩岸間涉及政治議題的協議，須由行政院在協商開始九十日前，向立法院提出協議締結計畫及憲政或重大政治衝擊影響評估報告。締結計畫經全體立委四分之三出席、出席立委四分之三同意後，才能開啟協商。

協商階段時，負責協議的機關要適時向立法院報告。若立法院認為談判無法依照締結計畫進行時，得經全體立委二分之一以上決議，要求終止協商；行政院判斷雙方無法依締結計畫進行談判時，也應終止協商，並向立法院報告。

草案也規定，行政院完成協商後，應在十五日內，經行政院院會決議報請總統核定；總統核定後十五日內，行政院公開協議草案內容，送立法院審議，並向立院報告協議過程及憲政或重大政治衝擊影響評估，立法院也應在院會審查前舉行聽證。

草案規定，立法院院會審查協議草案，經全體立委四分之三出席、出席立委四分之三同意後，由中選會辦理全國性公投，有效同意票超過投票權人總額的半數者，協議草案才可通過。

蘇揆表示，面對中國近年不斷對台政軍施壓、統戰分化、經濟利誘，嚴重威脅台灣國家安全與發展，政府有責捍衛國家主權，必須為維護國人自由民主人權的生活方式，建立更堅實的民主防護網，這也是台灣人民一致的要求。

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