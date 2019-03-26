兩岸洽簽政治協議高門檻 兩院協調會報達成共識

2019-03-26

〔記者陳鈺馥、謝君臨／台北報導〕為強化兩岸政治協商的民主監督機制，防止特定政黨逕與中國洽簽兩岸和平協議，行政院昨召開行政立法協調會報，政院與民進黨立委就「兩岸人民關係條例」修正方向取得共識，明定兩岸進行政治協商，須經「國會雙審議」、「人民公投」高門檻的監督。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡表示，修法是為落實總統蔡英文針對兩岸關係所提「四個必須、三道防護網」，為台灣建立一套民主防護機制。修正草案預定週四行政院院會通過，送立法院三讀。

谷辣斯指出，兩岸若要進行任何政治議題協議，政院須在協商開始的九十天之前，向立法院提出「協議締結計畫」，包含對民主憲政、政治衝擊的影響評估，主動向國會報告。在政院報告後，必須三分之二立委出席、獲三分之二立委同意，才可與中國進行政治協商。負責政治協議的主管機關，須在雙方協商過程中，適時向立法院進行報告，或立法院可要求政院報告。

谷辣斯提及，若兩岸協商後，有形成相關政治協議草案，行政院必須再將草案送至國會審議，並向立法院報告協議過程，以及政治協議對台灣憲政體制、政治的重大衝擊。她強調，立法院在審查政治協議前，也要就協議草案和憲政衝擊舉行公開的聽證會，這些全部完成後，須全體立委四分之三出席、出席立委四分之三同意，此政治協議版本才算定案。

谷辣斯指出，國會審查完後，政院須將政治協議的版本，連同公民投票主文及理由書，交由中選會舉行全國性公投，由全國人民共同決定，且有效票須達到投票權人數總額一半以上，「公投過了，政治協議才算過！」

谷辣斯強調，所謂「政治協議」是指對憲政、政治有衝擊的協議，當然包含也算是政治協議的「兩岸服貿協議」。

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