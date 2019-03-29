大巨蛋都審未過 柯文哲：前一天才交資料難怪沒過

2019-03-29 12:17

〔記者楊心慧／台北報導〕台北大巨蛋昨送進北市都市設計審議委員會審議，都發局長林洲民前一晚在臉書批評，直指柯文哲被蒙蔽，昨日會議中多數委員不滿遠雄太晚繳交模擬動畫，批評沒時間詳看細節，且模擬報告內容不詳盡，揚言審不下去。台北市長柯文哲受訪表示，遠雄怎會前一天才交資料，難怪會沒過，對於大巨蛋就是不刁難、不放水。

大巨蛋昨第五度進都審會，遠雄提出兩個版本防災疏散模擬，但卻在前一天傍晚才提供模擬動畫給北市府，不少委員不滿沒時間看細節，昨近4小時會議，仍無共識，都審會主席、都發局長黃景茂最後裁示，遠雄應依委員會決定修改候補建，並在下次會議前須提前提供相關資料。

柯文哲今上午竹子湖開幕活動，進行媒體聯訪時，被問到大巨蛋問題，他表示，大巨蛋案不會刁難也不會放水，遠雄要照規矩來，不過這案子爭議太多，無論過不過都會有爭議。

柯文哲說：「我的態度就是開放政府、全民參與、網路直播，大家都可以表達意見，遠雄在審查前才交資料，一聽就知道這一定不會過的。」

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