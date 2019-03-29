拋新創經濟政策 朱立倫：法律沒規定的都大膽去做！

2019-03-29 10:31

〔記者陳昀／台北報導〕角逐國民黨2020總統初選的前新北市長朱立倫上午出席亞太區高科技峰會演講，並拋出新創經濟政策，其中提到政府效能改革，要將公務系統改為「興利視角」，他強調：「法律沒規定的，都可以大膽去做，幫忙創新與投資！」

這場亞太區高科技峰會國內外經理人雲集，朱立倫開場先用英語自嘲「我現在失業」，隨後用中文發表「新創大世代 Power up Taiwan」演說，主題包含台灣產業困境、機會與他的新創經濟四大政策主軸。

朱立倫指出，台灣是ICT產業最大生產國和製造者，桃園、新北有包含鴻海、廣達、英業達等半導體產業，過去過度依賴單一市場，造成經濟停滯、產業升級失敗，最嚴重的是，我們進口大量藍領外籍勞工，白領優秀人才卻不斷出走，面臨全球經濟變遷世代，正需要重新塑造經濟。

朱立倫說，台灣有四個機會，一是人才與創意資本，二是完整的產業鍊與產業聚落，很多重要零組件生產地在台灣某個角落，連結後就能變成大型產業，這是世界級的隱形冠軍，三是全球前十名的經濟自由度，四是創新能力，若能把重心從硬體轉移到軟體創新，台灣就能大不同！

朱立倫也發表新創經濟4大政策主軸，產業AI化、新創產業生態系、六大技術應用平台、政府效能改革。

政府效能改革方面又分為內閣年輕專業化、設置行政院副院長及數位長、改革公務員管考制度、公務系統興利視角。朱立倫說，沒有誘因要如何鼓勵公務員推動新創？每位公務員都怕遇到「圖利」危機，一但涉案公務員就毀了，但現行公務體制，公務員做得好只能得到「榮譽」，完全沒有激勵作用，而且新創企業很多國會都還沒立法，因此政府應率先改為「興利角度」，法律沒有明文規定的，就大膽去做！

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