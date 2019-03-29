北京改變現狀 葉望輝：反而促進美台合作

2019-03-29 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文過境夏威夷期間與美國華府智庫傳統基金會進行視訊對談，呼應川普政府的自由開放印太戰略，強調台灣是印太區域的民主燈塔。對此，美國前副總統錢尼（Dick Cheney）的副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates）說，北京和中共改變了現狀，反而促進美台合作鞏固自由民主的共同利益。

蔡總統在傳統基金會的座談會上指出，台灣站在這些挑戰的最前線，承諾將更努力捍衛這份得來不易的自由，並確保持續做為印太區域的民主燈塔，繼續成為照亮此區域最黑暗角落的一道曙光。蔡總統說，台灣對印太地區作法著重民主、區域繁榮與集體安全等三方面。近來的趨勢清楚顯示，理念相近國家應更積極在各地維護民主價值。

葉望輝同樣出席這場傳統基金會的座談會，他事後接受《美國之音》訪問時表示，蔡總統藉由這次的座談會，讓他們清楚了解台灣最近面臨的威脅和挑戰，而這次也談到雙方印太安全戰略和貿易、推動民主的戰略，這次的活動很成功，有很多華府人士到場參加。

葉望輝認為，蔡總統的兩岸政策與美國立場相似，近10年來是中共在改變安全和經濟現狀，美國副總統彭斯去年就提出警告美國也受到中國的傷害。葉望輝說，北京和中共改變了現狀，反而促進美台合作鞏固自由民主的共同利益。

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