「韓語」問候蔡總統！ 美眾議員這句話讓觀眾一臉問號

2019-03-28 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在台灣時間今天凌晨3時，過境夏威夷與美國華府智庫傳統基金會進行視訊對談，與談人之一的眾議員約霍（Ted Yoho）一上來就以韓語向蔡總統說「你好」，讓現場許多人和觀看直播的觀眾一頭霧水。

蔡總統在台灣時間凌晨3時，以視訊方式參加華府智庫傳統基金會安排的座談會，題目為「台美：印太區域恆久夥伴關係」。該智庫創辦人詹姆斯（Kay Coles James）為主持人，與談人為現任總裁佛訥（Edwin Feulner）、曾邀請蔡總統到國會演說的參議院外交委員會東亞太平洋國際網路安全小組主席賈德納（Cory Gardner），以及力挺台灣是主權獨立國家的眾議院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）。

約霍一上台就向蔡總統問好，但卻使用韓語「안녕하세요」（你好）。長期關注台灣國際議題的臉書粉專「Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」表示，在場許多人以及觀看直播的人們可能全都一臉問號，為何冒出韓文？約霍對台灣這麼熟，怎麼會搞錯語言？

美國國會台灣觀測站解釋，原來是蔡總統愛看韓劇，連維基百科上都有介紹，她2008年被找去選黨主席的時候就是在看韓劇，甚至為了看裴勇俊還把和李遠哲的會議延後，「從這邊也可以看出來約霍跟蔡總統實在太熟了！」

美國國會台灣觀測站指出，除了2位國會議員之外，底下的觀眾也是眾星雲集，佛訥特別提到現場有「很多志同道合的智庫朋友們來參加」，然後就點了哈德遜研究院（Hudson Institute）和美國企業研究院（AEI）的主席起來提問。

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