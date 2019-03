蔡總統將在華府智庫演說 超重量級規格與會！

2019-03-26 10:14

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文將以視訊的方式,在美東時間27日下午(台灣時間28日凌晨)於美國華府智庫「傳統基金會」進行演說,該智庫以總統級規格安排座談會,智庫的創辦人和現任總裁都會出席,並且還有2位美國友台參眾議員與會。

蔡總統目前仍在訪問太平洋邦交,將會在過境夏威夷時,美東時間27日下午3時至4時(台灣時間28日凌晨3時至4時),利用視訊參加的這次保守派大本營智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)的「台美:印太區域恆久夥伴關係」(Taiwan-US: An Enduring Partnership in the Indo-Pacific)研討會。

「傳統基金會」安排該智庫創辦人詹姆斯(Kay Coles James)為主持人,與談人為現任總裁佛訥(Edwin Feulner)、曾邀請蔡總統到國會演說的參議院外交委員會東亞太平洋國際網路安全小組主席賈德納(Cory Gardner),以及力挺台灣是主權獨立國家的眾議院外交委員會亞太小組主席約霍(Ted Yoho)。

對此,長期關注台灣國際議題的臉書粉專「Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」表示,過去前總統馬英九曾以視訊方式參加華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)的會議,不久台北市長柯文哲也在「傳統基金會」演講過,但當時的主持人是智庫的亞洲研究中心主席,相較之下,果然總統級的規格還是豪華許多,「如果今天只是過境用視訊都可以獲得這種規格,那麼要是蔡英文真的能夠訪問華府,到時候搬出來的層級會有多高?」

