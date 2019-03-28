「是承認台灣是主權國家時候了」 美參眾議員齊聲挺台

2019-03-28 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文於台灣今天凌晨以視訊方式，在美國華府智庫發表演說，呼應川普政府的自由開放印太戰略，強調台灣是印太區域的民主燈塔。與會的美國參議員賈德納認為，蔡總統代表「民主的聲音」；美國眾議員游賀則說，「是承認台灣是主權國家的時候了」。

蔡總統過境夏威夷以視訊方式參加華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）的座談會，活動由傳統基金會會長詹姆斯（Kay Coles James）主持，基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）、參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）與眾議員游賀（Ted Yoho）與談。

賈德納：蔡英文代表「民主的聲音」

綜合媒體報導，一向力挺台灣的賈德納和游賀在會中表達對台灣的支持。賈德納表示，日前曾致函眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），邀請蔡總統到美國國會演說，因為蔡英文代表「民主的聲音」，是民主的領袖，這樣的聲音應該被聽見。賈德納說，他會繼續致力加強台美關係，尤其是現在風險與壓力日增，更需和共享價值與友誼的盟邦站在一起。

游賀：是承認台灣是主權國家的時候了

游賀指出，台灣有自己的經濟體系、政府部門、國歌和軍隊，在21世紀的現在，「是承認台灣是主權國家的時候了」。游賀說，從科技、農業到公共衛生等各方面，台灣對國際社會有許多貢獻，台灣應該被承認，美國也必須堅定表達它會保護台灣這個盟友。

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