統獨是假議題？ 學者以求婚、吃飯妙嗆學姊

2019-03-28 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩日前於政論節目說「統獨是假議題」，引發軒然大波。政治大學法律系副教授劉宏恩今（28）日以求婚和吃飯妙喻，點破盲點，更直言最愛吵這個「假議題」的就是習近平，「柯文哲有種請你叫習近平閉嘴，不是叫台灣人民閉嘴」。

針對「學姊」說吵統獨又不會馬上統或馬上獨，所以統獨是個假議題，不要去談，劉宏恩今日下午在臉書發文直嗆，「那假設你男友跟你求婚，你會不會說你求婚又不是我們『馬上』結婚，所以求婚是個假議題，我們不要去談？」

劉宏恩還以平常人都會碰到的「吃飯」問題妙喻，「你媽問你今天下班後要不要回家吃飯，你會說媽你問這個我們又不是『馬上』就吃飯，所以我們不要談這個假議題？」

劉宏恩更嗆「學姊」，「我覺得若是有人問你有沒有基本邏輯思考能力，這才是個假議題。因為你就是：沒有。」

劉宏恩表示，最愛吵統獨議題的就是習近平，「柯文哲有種請你叫習近平閉嘴，不是叫台灣人民閉嘴。明明是對岸在吵我們不是我們想吵他們。你別在那邊假裝中立模糊來謀取政治利益」。

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