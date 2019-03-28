北市推超狂公宅廣告 稱與鄰居約跑方便省力、留住地方媽媽

2019-03-28 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府近來推出5處公共住宅聯合招租，以低於市價的價格期望減輕租屋族壓力，目前申請人數眾多相當熱門。而台北市都發局也找來了廣告配音員、知名網紅星期天幫公宅廣告配音，以正經八百的語氣說出超狂內容，讓許多網友笑翻。

廣告內容大量引用流行梗，一一介紹台北市各個公宅的特點：「台北公宅，尊爵不凡，24公頃壯闊後花園，101億萬美景」、「我全都要」，「百米超Chill空中跑道，不用到谷關，新鮮空氣隨手入袋」，甚至還說「想到和鄰居一起約跑，即時方便又省力」、「溫馨的老樹廣場，留住地方媽媽和你我的回憶」。

廣告於昨（27）日上線後，吸引許多網友前來留言，許多人對於公家機關能做出這樣的廣告感到讚嘆，「都發局吸了什麼，給我來一點﻿」、「台北市政府真是有梗﻿」、「太神啦，公家居然能做出這種廣告，必須推」、「不愧是配過房地產廣告的星期天」、「我還以為是賣房的，原來是公宅啊」。

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