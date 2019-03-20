社區回饋可免抽籤住公宅 萬華青年一期釋19戶

2019-03-20 15:05

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府公共住宅政策中，位於馬場町紀念公園旁的萬華青年一期公宅，將延續辦理「青年創新回饋計畫」，台北市都發局長黃景茂今開記者會宣布，該處將釋出19戶，由民眾提出社區回饋構想，經評選通過即可免抽籤住公宅，希望透過年輕人的活力、創新，在公宅舉辦一些活動，讓老中青一起參與。

都發局表示，該計畫即日起採全面線上申請收件，徵件時間為3月20日至4月9日，並於3月29日晚間7點於青年公園視聽教室辦徵件說明會，4月公告一般戶招租，最快今年7月下旬入住。

北市已有2處公宅試辦「青年創新回饋計畫」，包括健康公宅、興隆D2公宅，釋出戶數為總戶數7％，各別為34戶、32戶，北市府也收到196及170件提案，民眾相當踴躍。

都發局表示，這次以「社區經營」為主題，分成社區活動、策畫經營、人際網絡3大類，歡迎符合全市入住公宅資格的民眾提出申請，提案經審查、評選後，即可免抽籤入住。

根據都發局資料，青年一期公宅總計273戶，分成套房170戶、一房型13戶、二房型60戶、三房型30戶，月租金範圍（不含分級租金補貼）從8100元至1萬9800元；至於「青年創新回饋計畫」共計19戶，含括套房、二房型、三房型。

另外，台北市各局處管轄不同住宅資訊，如公宅、包租代管、聯開宅、老人住宅、都更住宅等，為了統一窗口，都發局架設的安心樂租網今天上線，鼓勵民眾多多使用。

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