北市公宅超搶手 只有它中籤率超過4成

2019-03-22 17:53

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市租屋需求強烈但相對昂貴，北市府近來推出5處公共住宅聯合招租，以低於市價的價格期望減輕租屋族壓力，也因此讓各公宅相當熱門，如這次釋出的捷運行天宮站公宅中籤率不到3％。不過在眾人搶申請中，洲美公宅中籤率卻超過4成。

北市府推出北投區洲美公宅、中山區新興公宅、捷運行天宮站公宅、文山區捷運萬隆站公宅及大同區敦煌公宅聯合招租，截至3月20日已有1504件申請案，其中又以行天宮站公宅最為搶手，招租17戶吸引624人申請，中籤率僅2.7％。此外，其他公宅同樣熱門，萬隆站公宅和敦煌公宅中簽率僅為3.4％，新興公宅為7.2％，只有洲美公宅高達42.7％。

都發局分析，公宅熱門度決定於坪數和交通因素，由於申請人多是未婚單身或新婚族群，比較沒有大坪數的需求，但洲美公宅都是40坪的3、4房型且位於新開放的地段，離捷運站還有段距離，相較之下中籤率比較高，至於提供套房、1房型且「捷運在樓下」的萬隆站和行天宮站公宅就相當搶手。

為此，都發局在此次招租中，洲美公宅除了提供給同一家庭戶申請外，也試辦讓不具親屬身分的朋友能合租，增加大坪數公宅的誘因。

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