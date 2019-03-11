無殼青年看這！北市5公宅167戶招租 同性伴侶視為家庭成員

2019-03-11 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市都發局表示，北投區洲美公宅、中山區新興公宅、中山區捷運行天宮站公宅、大同區敦煌公宅及文山區捷運萬隆站公宅等5處公共住宅將進行聯合招租，訂於108年3月12日至3月25日開放受理民眾申請。除了可與親朋好友共同承租，租金分級補貼也將同性伴侶也計入家庭成員。

北市都發局指出，本次5處公宅聯合招租共計提供167戶，洲美公宅83戶、新興公宅37戶、行天宮站公宅17戶、敦煌公宅1戶、萬隆站公宅29戶，提供給「本市市民」、「設籍在地區里者」、「本市就學就業者」及「特殊情形及身分者」申租。其中除了特殊情形及身分者中以「其他特殊情形身分戶」申請者採評點制，由社會局依評定分數排定選屋順序外，其餘身分則採抽籤制。

此外，洲美公宅為回饋在地居民，保留30%戶數（25戶）供設籍北投區累計滿1年以上之民眾申租，以加籤方式增加在地里民中籤率。而新興公宅中3到5樓原為教職員宿舍，原住戶多為年紀70至90歲的老年人，因此對北市市民且未滿46歲之申請人提供2次抽籤機會，讓更多青年家戶為社區注入活力。

北市都發局表示，租金與管理費為市價85折，並依申請人家庭年所得提供「租金分級補貼」。申請條件為「年滿20歲」、「戶籍於本市或在本市就學、就業」、「人口數符合本案公宅各社區房型人口數規定」、「家庭成員均無位於本市、新北市、基隆市或桃園市之自有住宅」、「家庭年收入在153萬元以下，且總額分配於全家人口平均每人每月58030元以下」。此外，已於戶政事務所完成註記之同性伴侶，視為家庭成員。

另外，洲美公宅除提供給同一家庭戶申請外，也可找親朋好友共同承租。

北市都發局也提醒，為避免現場看屋人數眾多造成久候，可先於網路上瀏覽，也為欲至現場看屋的市民提供洲美公宅4戶、新興公宅3戶、行天宮站公宅3戶及萬隆站公宅4戶，共14戶提供參觀，請現場看屋的市民先至「台北市公共住宅招租網」預約，將由專人帶領導覽。

至於申請方式，民眾可採線上、郵寄及臨櫃等多元管道方式申請，受理時間為12日上午9時起至3月25日下午5時止，有意申請之民眾可親送或郵寄申請書至都發局中區辦公室（台北市南京東路3段168號18樓），或上台北市公共住宅招租網，線上填寫申請書表及上傳相關文件。

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