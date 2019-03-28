日商三井加碼投資台中 林佳龍「媒人」出席商場簽約

2019-03-28 13:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕日商三井加碼投資台中，交通部長林佳龍受邀出席三井與台糖簽約儀式，並在臉書貼文表示，以「媒人」身分見證簽約，三井將在東區打造世界級的購物娛樂商圈，為後火車站的舊城新生展開新頁。不少市民留言為他打氣，表示「還有龍龍部長偶爾回來關心，真窩心」、「真的是四年當八年做」、「謝謝市長還是惦記台中」。

林佳龍表示，3年前到東京拜會，促成三井Outlet Park成功落腳台中港。在三井提出第2個投資據點需求時，他也推薦東區的台糖湖濱生態園區，並在去年11月台糖也評選三井為最優投資人。

林佳龍說，三井喜歡該據點，無非是鐵路高架化打破前後站阻隔，讓城中城變成休閒生活好地方。未來三井將在台糖湖濱生態園區打造以親子為主題、佔地4.36公頃的購物商場LaLaport，除了提供超過2000個就業機會，更能成為標竿吸引其他投資案，帶動地方發展。

林佳龍強調，以台中車站為核心，鄰近有建國市場、舊台中車站（鐵道文化園區）、20號倉庫、大魯閣新時代廣場、秀泰影城，加上未來的LaLaport商場，台中的舊城將越來越精彩；促成投資非一蹴可及，須耐心傾聽企業需求，與相關單位協調解決投資障礙讓企業放心。

不少市民也在臉書留言為龍龍加油打氣，「謝謝佳龍市長繼續關心台中的建設」、「部長兼市長」、「真的是四年當八年做」、「還有龍龍部長偶爾回來關心，真窩心。」，還有網友笑說「不知道的人還以為台中市長還是林佳龍嘞…」。林佳龍也表示雖然在中央服務，仍心繫台中的未來與發展，期盼市政一棒接一棒，讓投資案順利成功。

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