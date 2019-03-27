中天不改善 NCC就勒令換主管 他建議：查營運計劃書

2019-03-27 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕先前遭各界砲轟無作為的國家通訊傳播委員會（NCC），終於在今天（3月27日）針對《中天新聞》2則爭議的新聞做出懲處，共計開罰100萬元，並要求《中天新聞》必須在1個月內落實獨立審查機制，否則將勒令更換新聞部主管；對此長期關注媒體改革的學者管中祥指出，雖然他也相當不屑中天新聞的偏頗及「奇幻式」報導，但他反對NCC干涉中天新聞的人事權。

由於過去《中天新聞》在2014年換照時，就曾被委員會中多數委員評定不合格，當時審查意見認為內部的編審機制有問題，要求半年內應設置獨立審查人，雖然《中天新聞》當時答應，換照後卻置若罔聞，至今都未設置獨立審查人；本次NCC認定《中天新聞》營運不當，要求限期改善，並認為「三個市長合體、天降祥雲」違反公序良俗罰40萬元、「抹黑外交官」一事未查證，裁罰60萬元，也要求《中天新聞》在1個月內落實獨立審查機制，否則將勒令撤換新聞部主管。

對此中正大學傳播學系副教授管中祥在臉書指出，雖然自己很不認同，甚至不屑《中天新聞》的偏頗及「奇幻式」報導，但NCC怎麼可以要求撤換新聞部主管，認為這已經是「干涉人事權」；另外管中祥也指出NCC以「違反公序良俗」為由進行懲處的作法不妥，強調「不可不慎」。

管中祥也建議，NCC除了查核上次換照答應的事項有沒有改善，「也許還可以去看一下中天當時繳交的營運計劃書，跟目前實際營運內容是否相符」；我相信，他們不會把營運目的寫成要成為「韓天電視台」吧，強調「這樣的裁罰應該更有正當性。」

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