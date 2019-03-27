3年內5友邦斷交 林濁水批小英對自己能力「太陌生」

2019-03-27 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文正在國外拚外交，民進黨新潮流派系大老林濁水援引「台灣民意基金會」民調做出評價，認為小英3年內斷交5國，她對於自己的能力「都太陌生了」，如同她對選民的感受一樣，「太怪了」、「加油了總統」。

林濁水今（27）日在臉書上指出，內行人都不會因為與迷你國斷交受到影響，但前總統陳水扁、馬英九，與現任總統蔡英文都將迷你國外交的事件，「當天大地大的事在辦」，因此民眾在評價總統外交能力時，會把邦交國數量當成重要指標，也因此蔡總統的外交滿意度不甚理想。

林濁水援引「台灣民意基金會」民調，目前只有39%的民眾肯定蔡總統外交能力，另外53.5%感到不滿，林說，我國近70年來唯二任內「零新建交」的元首，1位是馬英九，1位是蔡英文，馬政府時期8年內斷交1國，蔡政府目前上任3年則是斷交5國。

林濁水提到，在上述事件均有目共睹的情況下，蔡總統連任總統的政見，「怎麼會強調『國際觀』，表示外交她最行」，林認為這樣的黨內初選訴求不甚智慧，「太怪了」，林寫道，「會不會對自己的能力和對人民的感受都太陌生了？加油了總統。」

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