台南立委增1席 林宜瑾完成登記：找回人民的感動

2019-03-27 14:05

〔記者蔡文居／台南報導〕2020年立委選舉，台南的立委席次從5席增加為6席，新增1席的選區為第四選區（永康、新市、新化區）。永康出身的市議員林宜瑾今天（27日）前往民進黨南市黨部完成立委初選登記，並強調要找回人民的感動。

林宜瑾表示，民進黨於2018年底大選慘敗，主因是國家改革的力道步伐讓社會大眾難以承受。眼前，黨內士氣低迷、黨外韓流夾殺，她要挺身而出，「傾聽和實踐，缺一不可，必須身體力行，到國會殿堂找回人民的感動。」

林宜瑾表示，她擔任議員滿21年，將人生最青春的精華歲月奉獻給台南，從縣議員到直轄市議員，感謝鄉親一路支持相挺。對鄉親的栽培沒齒難忘，參選立委是為了帶給永康、新市、新化更好的發展，依照3個行政區既有特色規劃發展，讓長輩安養，讓青年成家，讓產業賺錢，給市民更好的生活。

林宜瑾說，蔡英文總統已汲取教訓，有感改變中央部會和輿論互動的方式，近來成功爭取中間選民認同，而蘇貞昌院長一系列新形態的政策宣達方式，更充分體現「接地氣」要領，深獲年輕朋友青睞。此外，賴清德醫師登記總統初選，絕不會破壞黨內和諧，而是要追求黨內民主，讓多元路線均有機會在黨內爭鳴齊放，並透過良性競爭讓政黨政治持續進步。這些都是民進黨的傾聽實踐，她會努力向前輩學習獲得選民認同，找回人民的感動。

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