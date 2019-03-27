民進黨立委提名開跑 蘇巧慧登記拚連任

2019-03-27 12:21

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨立法委員初選登記開跑，新北市第5選區位在樹林、鶯歌、新莊西盛九里的立委蘇巧慧今天也和團隊一起到民進黨新北市黨部登記，選區70位里長力挺簽署連任連署書。蘇巧慧表示，未來一定會更努力打拚，政治也是一種專業，要讓真正會做事的來，地方才能繼續有好的建設。

民進黨中常會日前決議，黨內立法委員提名將於3月25日至29日領表登記，預計5月下旬完成提名。挑戰連任的蘇巧慧在臉書寫下早上10點半和團隊手舉「蘇巧慧、會做事」手板一起前往登記，而她也帶著三張三張由樹林、鶯歌、新莊西盛九里共70位里長力挺連任的連署書，內文寫下蘇巧慧「多次被公督盟評鑑為優秀立委」、「誠摯希望蘇巧慧能連任立法委員」。

蘇巧慧表示，看到有這麼多里長願意具名簽署時，真的很感動，未來一定會更加努力，希望與大家繼續一起打拼，「政治也是一種專業，要讓真正會做事的來，地方才能繼續有好的建設。」

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