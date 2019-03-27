2千億產值對比50億訂單 陳吉仲：請韓國瑜帶回豬瘟資訊

2019-03-27 13:10

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國28個省市區傳出非洲豬瘟疫情，但是本月卻已經解除21個省市區的管制，農委會主委陳吉仲向高雄市長韓國瑜喊話，希望把中國非洲豬瘟疫情資訊帶回台灣，養豬2000億產值比50億訂單還大超過40倍。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第9次會議，會後記者會中，媒體詢問是否希望人在中國的高雄市長韓國瑜帶回相關防疫訊息。陳吉仲表示，高雄當然是台灣重要的養豬大市，屏東、桃園也是，對內中央地方要全力配合防疫工作，對外則是國際疫情資訊絕對要公開透明，這是我們不斷呼籲亞洲正在發生疫情的國家，包含中國、越南和蒙古疫情要公開透明，越南還沒有跟OIE（世界動物衛生組織）申報時，台灣就透過外交體系跟越南政府分享資訊。

陳吉仲表示，希望中國要把疫情透明公開，這樣一來不只對台灣，而是有助於整個亞洲地區的共同防疫，由於韓國瑜市長目前人在中國，很希望他願意的話，帶回來更多有關中國防疫資訊。根據1997年口蹄疫的經驗，疫情進到台灣恐造成2000億損失，這比50億訂單大過40倍，希望有這樣的資訊，對防疫是正面幫助。

陳吉仲指出，中國養了4億多頭豬，越南不到3000萬頭，中國向世界動物衛生組織OIE通報案件數僅118個，越南從今年傳出疫情以來，通報21個省市共209個案例，這樣的數字顯示通報疫情時是否真的公開透明？

農委會副主委黃金城直言，中國僅通報118個案例顯然是不合理的數據，從入境海關棄置與查獲到的肉品中，2月份檢驗出非洲豬瘟病毒的檢出率是8%，3月目前7.4%，目前還看不到任何緩和跡象，這個跡象告訴我們，加工產品事實上中國政府沒有完全掌握，3月又從小金門海漂豬驗到陽性反應，這跟2月份大金門出現海漂豬是同樣的情形，顯示被丟棄河川的豬隻，中國政府也完全沒有掌握，顯然中國未掌握疫情，絕對不只118場。

陳吉仲表示，至於台灣查獲的違規裁罰件數則大幅度下降，過年後有稍微回升，所以希望要求各部會上緊發條，全力執行邊境阻絕，違規件數下跌反映出我們國內外宣導有一定成效，除了違規件數外，開罰20萬元以來，總共有47件，45件來自中國，2件來自越南，來自中國件數仍維持很高的比例。

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