韓國瑜被議員告「外患」罪 高市新聞局長：八竿子打不著

2019-03-27 11:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員陳致中與多位一邊一國成員，今上午按鈴控告高雄市長韓國瑜訪中言行涉及外患罪，高市新聞局長王淺秋跨海回應，強調市府此行完全是經濟文化合作交流，與議員所指控罪名八竿子打不著。

王淺秋進一步指出，議員所指涉內容牽強附會，只為政治意識型態入罪，當然與事實不符。

一邊一國高市議員陳致中、鄭孟汝、陳慧文、張漢忠、陳明澤，與前議員蕭永達，今早連袂赴地檢署，針對韓國瑜赴中國訪問期間密會中國政府高官，甚至踏進澳門中聯辦的行為，認為韓已涉及「外患罪」，因而按鈴控告。

陳致中26日在個人臉書發文，直言韓國瑜「貫徹九二共識就是貫徹一國兩制」，認為大家「都被韓國瑜騙了」。

他指出，韓國瑜持續「志得意滿地以簽X億的訂單來轉移焦點」，但實際上，在中國時卻「心甘情願作統戰大戲的看板演員，配合國台辦營造出『一國兩制、百姓喜迎、歡欣鼓舞、一家親樂融融』的氛圍或假象，讓北京對國內外達成宣傳的政治目的」。

陳致中表示，監督韓國瑜市長是他身為高雄市議員應該做的事，他也舉剛落幕的台灣國際蘭展為例，認為該展共創造113億的外銷訂單，但台南市長黃偉哲沒有靠賣國來取得這些訂單，陳致中呼籲韓國瑜，「可以賣農產品、可以拼經濟，但是沒必要賣國，不用賣國一樣可以賣農產品」。

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