評韓國瑜赴中行程 陳明通：北京精心設計的局

2019-03-27 12:47

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜近日赴中參訪「粵港澳大灣區」，陸委會主委陳明通上午在立法院內政委員會中表示，這是北京精心設計的局，藉著展現一國兩制好的一面，「讓你看了以後感恩師傅、讚嘆師傅！」

對於韓國瑜與國台辦主任劉結一會面後，宣布高雄將和深圳合辦「高深論壇」，陳明通則表示，城市交流是政府政策，但韓一腳踏進香港中聯辦，讓他非常驚訝，也讓陸委會必須在建立防護網的概念下，去重新思考「高深論壇」到底是怎麼樣「高深莫測」。

國民黨立委蔣萬安質詢時質疑，陸委會擬修法強化直轄市長訪問港澳的審查機制，是對韓國瑜的「針對性修法」，不合乎我國立法體例。對此陳明通強調，修法動機有長期跟短期兩個因素，韓國瑜只是短期因素，長期還是為了因應習近平在今年元月提出的一國兩制台灣方案。

陳明通在答覆國民黨立委黃昭順質詢時，更酸韓國瑜在國台辦主任劉結一面前猛講九二共識，卻沒看到講「一中各表」，反觀前陣子新北市長朱立倫拜訪劉結一時，曾強調國民黨認為兩岸同屬一中，但對一中認知有所歧異，「平平是市長，為什麼差那麼多？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/