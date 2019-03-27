陳菊反擊：兩次訪中行程都公開透明還提到馬總統

2019-03-27 11:50

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜赴港澳密會中聯辦等中國官員引發爭議，藍營反控總統府秘書長陳菊在高雄市長任內也曾訪中會見中國官員，陳菊今天上午受訪表示，她2009年、2013年主辦世界運動會與亞太城市高峰會議，到中國北京與上海與天津，2次訪中行程都公開、透明！

陳菊指出，她在2009年、2013年主辦世界運動會與亞太城市高峰會議，去北京與上海、天津，「我記得在北京與北京市長（郭金龍）會面，這都有錄影、電視也都有報導，我提到我們的中央政府馬英九總統」。

陳菊今天上午的說法，頗有回擊藍營指控的意味。

據悉，陳菊在2009年5月訪問中國北京，她強調此行會把台灣廣大民眾的聲音帶給北京政府了解。她在會晤北京市長郭金龍時，在談話中直接提到「中央政府馬英九總統」，展現與藍營人士前往北京時截然不同的風格。

陳菊今天上午出席「總統府建築百年老員工回娘家」茶會活動，她在受訪時提到她曾赴中國訪問2次，她說，當時身為高雄市長，主辦國際會議，做她該做的事，2次行程都公開、透明。

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