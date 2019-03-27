車子撞成這樣還上路！警攔下意外查到毒品

2019-03-27 09:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市54歲莊姓男子昨開著撞毀的汽車趴趴走，吸引新興分局警員側目，警方上前關心、提醒，意外發現車內有毒品，再於莊男身上查獲一粒眠，總計查扣2.25公克毒品，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌將莊嫌移送法辦。

新興分局今指出，員警巡邏見一輛自小客車沿六合二路西向東方向行駛，因該車行駛中，車輛右側車身竟已嚴重毀損，不僅右側車身車殼脫落，甚至連後照鏡也撞掉了，直到六合二路與南台路口，警方將車攔下關心。

警方先查出莊男有多項的毒品前科，發覺他的眼神飄移不定，而且言詞閃爍，先詢問其身上是否攜帶違禁物品，他表示身上沒有任何違禁品，更向警方保證已戒掉吸毒惡習，並大方讓警方檢查所駕駛車輛及隨身背包，不料，員警最在其隨身包包的藥盒內，先是發現1顆一粒眠（俗稱紅豆），更在該部自小客車的副駕駛座車墊下發現1包安非他命。

莊男仍矢口否認犯行，先稱是一般的藥丸，被警方懷疑是一粒眠毒品時，他又改口辯稱，車上的毒品是友人所有，忘記帶走。

警方鑑識人員趕到現場採證後，莊嫌自知難逃法網，才向警方坦承攜毒，供稱平日有吸毒習慣，因準備將日前車禍後的車輛開往保養廠檢修，沒想到途中竟會因為車損過於嚴重，反吸引警方側目查毒。

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