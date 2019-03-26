陸委會可能開罰50萬！ 韓國瑜：腦袋壞掉嗎？

2019-03-26 21:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對陸委會可能對高雄市長韓國瑜訪中部分行程與言論開罰，韓國瑜今委屈指出，為高雄拚回52億元新台幣訂單，台北方面卻要罰50萬元新台幣，是腦袋壞掉嗎？

他說，打仗這麼辛苦，希望人家把商業機會給高雄，衝這麼厲害，後面還說要罰他的錢，這不是好笑又荒謬嗎？有些無聊的力量就是這樣、有些無聊的人就是這樣，一擁而上展開組合拳攻擊韓國瑜，但他一點都不害怕、面對就好。

高雄市長韓國瑜日前訪港時密會香港、澳門中聯辦主任，昨天更與國台辦主任劉結一會面，遭政界質疑賣台、違反總統蔡英文提出的「反一中7綱領」，要求陸委會認定開罰。

陸委會港澳處說明，根據台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，台灣人民、法人、團體或其他機構，與大陸地區人民、法人、團體或其他機構的「合作行為」，不得違反法令規定或涉有政治性內容，若有違背，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

但陸委會官員補充，韓國瑜出訪是否涉及具體合作行為，必須對外做說明，回來之後向陸委會提交報告，視其陳述狀況才能做進一步的審認。

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