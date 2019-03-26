訪中行程爭議一件件 陸委會︰韓返台後限期說明

2019-03-26

〔記者呂伊萱、謝君臨、黃佩君、王榮祥／綜合報導〕訪中的高雄市長韓國瑜上週無預警訪問港澳中聯辦惹議，事前也未告知此行與國台辦主任劉結一的會見行程。陸委會昨表示，政府將要求韓市長返國後，限期說明此行涉及兩岸條例與各界關切事宜。

韓國瑜密會香港、澳門中聯辦，引發各界抨擊，韓昨下午續與國台辦主任劉結一會面，並唱和「九二共識」。

面對社會諸多議論，韓國瑜回應表示，有人口口聲聲說他出賣主權、交換經濟利益，但所有議員在旁從頭看到尾，每個拜訪與每個商業活動都在議員監督下，騙不了人，沒有任何私密行為與交談，通通沒有。

韓︰有人不希望韓國瑜成功

韓國瑜也批評說，「他們（綠營）才真正充滿政治算計，他們不希望韓國瑜成功、不希望高雄成功。」

陸委會昨發布新聞稿指出，政府已多次基於職責善意提醒韓市長，相關行程應遵循兩岸條例及政府相關法令，並符合對等尊嚴原則。但韓國瑜原先申請交流計畫中，未公布與港澳中聯辦會晤行程，也未列明會見劉結一，等到出境後才於昨日早上行文補件，「與公開透明未盡相符」。

陸委會副主委邱垂正昨則在立法院經委會表示，進入中聯辦，雖無違法，過去藍綠縣市長包括馬英九、陳菊等均未進入中聯辦，主因是中聯辦負評相當多，韓國瑜「是一九九七年以來第一人」，陸委會也很驚訝。邱垂正強調，赴港澳的確未規範得申請許可，但若相關行為涉及公權力或政治議題協商機制，無論地點在哪，仍在兩岸條例規範內。

立院時代力量黨團批韓已踩台灣主權紅線，提出「落實反一中七綱領，赴中交流從嚴把關」、「國安陸委步調一致，儘速認定限期開罰」及「中央地方聯手監督，違法密約絕不縱放」訴求。

立法院民進黨團也召開記者會，強調韓未經報備核准，以經貿之旅名義從事政治行動；高市議員黃捷說，他們將在議會強力要求，韓市長返台後提交專案報告，說明此行目的。

陸委會強調，諸多輿論質疑韓市長遭到利用，包括為「一國兩制」背書，已建請內政部聯審會同意，要求韓市長返國後，限期到聯審會說明，以釋外界疑慮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/