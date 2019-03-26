訪中行程引發紛擾 韓國瑜稱返台會說清楚

2019-03-26 20:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕有媒體報導基層力拱高雄市長韓國瑜選總統、李佳芬補選高雄市長；韓國瑜今重申，2020總統大選現在不在他考量內，並強調妻子李佳芬絕不可能選高雄市長，他怒批這完全在中傷、很惡劣、是開玩笑嗎？根本是醜化他，這種家天下誰能接受。

至於訪中行程在國內引發紛擾，韓國瑜表示不想回應這些酸言酸語，因為那麼辛苦搶訂單，為高雄農民、漁民跟基層打拚，他們不希望我們經濟努力讓人民感動，所以搞個意識形態與政治議題，他對此看得很清楚。

韓國瑜認為，內部有什麼事情、矛盾也好、衝突也好、爭執也好，不要帶到外頭來，他指農委會主委陳吉仲到日本搶訂單，他何時說過一句酸言酸語，他現在這麼辛苦拚，有人卻要講些有的沒的來掩蓋這些努力。

韓國瑜指出，回到高雄之後，針對這些所有政治性的這些議題，會做一個更清楚表述，他強調對得起自己良心，也對得起高雄市民、也對得起台灣朋友，這些大家都可以看到，回到台灣再來表述。

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