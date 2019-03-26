無黨籍林國龍宣布投入2020總統選舉

2019-03-26 13:35

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕去年參加嘉義縣長選舉，獲得4596票落選的無黨籍林國龍，今天在嘉義縣溪口鄉柳溝村南靖庴住處宣布投入2020總統參選事宜，並表示希望座車可以義賣到1600萬元，籌措競選經費。

老家在台南市鹽水區下中里的林國龍，遷居嘉義縣現住處已經20多年，曾經在1992年參加嘉義縣區域立委選舉，當年嘉義縣選出3席立委，分別是國民黨翁重鈞、曾振農與民進黨蔡式淵。

去年林國龍捲土重來，與民進黨提名的翁章梁、國民黨吳育仁、無黨籍吳芳銘同場競逐縣長寶座，最終只獲得4596票時，不過當時林國龍就預言選縣長只是熱身，最終是要問鼎2020總統大位，落實自己的政見。

林國龍主要政見有「25歲由政府配婚」、「4萬起薪」、「外勞減少，讓台灣人有工作，徵富人稅」、「住者有其屋、讓年輕人成家」、「選舉公費杜絕黑金」、「老人全由國家照顧」等。

林國龍強調，自己將開車環島宣揚參選總統理念，而已經行駛83萬公里的座車，規劃以1600萬元價格進行義賣，希望有志一同者可以共襄盛舉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/