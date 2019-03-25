開始籌劃投入2020總統選戰？韓國瑜：回去考慮

2019-03-25 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜25日下午會見國台辦主任劉結一，24日接受媒體訪問時，被問及是否接受國民黨主席吳敦義徵召，參選2020年總統大選，韓國瑜對此表示，「回去考慮」。

據《Ettoday新聞雲》報導，吳敦義待韓國瑜回台後，將派人即刻南下誠心溝通，希望韓能在4月底前領表登記初選，或以中常會決議方式把韓列入初選名單，避免「換柱」事件重演，但最後決定還是會尊重韓國瑜的態度，市長座位或以曾任3屆雲林縣議員的韓夫人李佳芬出征，對此投入高雄市長補選。

香港《明報》報導，韓國瑜在澳門時被媒體詢及徵召的事情，表示關於選舉之事要留到回到台灣之後「好好商量」，在中國期間希望隨團市府人員都能夠一起拚訂單，「回去之後我們再來考慮」。媒體對此認為，韓的回答比昔日更為鬆口，韓卻提到「沒有鬆口啊」，他認為自己尚未針對是否參選總統表態。

韓國瑜曾在本月11日接受廣播節目專訪時指出，「目前跟未來都不會考慮（選總統），且4月不會去領表」，強調一定要完成高雄市長的4年任期。

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